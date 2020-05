Kollektiivsetest koondamistest on töötukassale teatanud 99 asutust ja koondatatud on üle 2500 töökoha. Kokku on Eestis sama palju töötuid kui Pärnus elanikke. Kõige valusamini on töötus tabanud toitlustuses- ja majutusasutustes töötavaid inimesi ja neid, kes teenisid leiva lauale tööstuses ning meelelahutusega.