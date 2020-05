Kas Eestis on alanud vaikiv ajastu? Riigikogu opositsioonisaadikute väitel ei anta neile istungitel piisavalt sõna vaid eelistatakse koalitsioonikaaslasi. Riigikogu esimehe arvamusel pole aga parlamendi töö- ja kodukorda rikutud ning kõik soovijad on sõna saanud. Kus on tõde?