Vanglatööstus vahetas üleöö välja juhatuse esimehe. Ingar Metsatalule heidetakse ette, et tema juhtimisstiiliga satuks riigile kuuluv aktsiaselts koroonakriisis suurtesse raskustesse. Mees ise ütleb, et majandusaruannete järgi on ettevõte enne kriisi omanike ootusi hästi täitnud.