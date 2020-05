Mullu novembris kuulutati välja Rävala ja Estonia puiesteede vahelisele alale kerkiva 70 000-ruutmeetrise Rävala Galerii kaubandus- ja ärikvartali arhitektuurikonkursi võitja. Järgmiseks sammuks jäi detailplaneeringu kehtestamine Tallinna linna poolt. Räägime, kui kaugel on plaanitud ärikvartal täna ja kuidas on koroonakriis mõjutanud arendustegevust Eestis. Kell 11.00 on Postimehe otsesaates kvartali eestvedaja, Brave Capitali juht Veljo Kuusk.