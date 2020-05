Kas teadsite, et sügaval Lõuna-Eestis Antslas on olemas oma lennuväli? Paljudele sealviibinutele oli see samuti üllatuseks, kuid just seda platsi kasutati kaitseväe mehitamata drooni õhkutõusmiseks, et heita pilk lõunapiirile.