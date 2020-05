Haridus- ja teadusministeerium on andnud selged juhised tänavuse kooliaasta lõpu korraldamiseks. Millised on probleemsed kohad ja kuidas on läinud kriisiaeg, räägib lähemalt koolmeister Madis Somelar, kes on ka Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esimees. Postimehe otsesaade kell 13.00.