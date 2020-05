"Inimesed on viidud mugavusstsoonist välja ning sunnitud olema väikese pinna peal koos suure hulga inimestega olema. Kodudes on palju konflikte. On päevi, kus mulle kirjutatakse kümme ja enam kirja. Inimesed lihtsalt ei jaksa - lapsed vajavad õppimises abi, mees on närvis, naine tahab oma ruumi," tõdes nõid.