Siseminister Mart Helme teatas, et Eestis taastatakse eraldiseisev piirivalve. Jüri Ratase sõnul on see vajalik, et vältida piirivalvajate puudust kriisiolukorras, samas ei ole tegemist uue üksusega, vaid muudatustega Politsei- ja Piirivalveameti sees.