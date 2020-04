Valitsuse kriisikomisjon soovib, et maski kandmisest kujuneks sotsiaalne norm. Tallinna Ülikooli sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets selgitas Postimehe otsesaates, mida üldse mõeldakse «sotsiaalse normi» all, kuidas see tekib ja millised saavad olema uued normid koroonajärgsel ajastul.