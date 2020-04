Päästeseaduse ja relvaseaduse muudatustega plaaniti anda inimestele kriisiolukorra ajal õigus saada tervise infosüsteemist andmeid selle kohta, kas, kus ja millal on mõnele inimesele antud arstiabi või kas ta on paigutatud haiglasse. Presidendi sõnul on see vastuolus põhiseadusega.