Meie kantrilaulja Airi Vipulkumar Kansar on perega Indias ämma ja äia juures. Tagasisõidu lennupiletid on tühistatud. Ka Indias on koroona viiruse leviku tõttu liikumiskeelud nagu meilgi, kuid nii suurte rahvamasside ohjamine nagu Indias, on väga keeruline. Oma tänavas käib elu nii nagu ennemgi: suheldakse kõikide naabritega ning lapsed mängivad ninapidi koos. Kui aga lähete kodutänavast välja, võite politseilt saada trahvi või sõna otses mõttes nuiaga peksa.