Ida-Virumaal Lüganuse vallas Varivere külas tuvastati 18 uut koroonaviirusesse nakatanut, kes kõik on ühe perekonna liikmed. Täpsemalt on tegu Jehoova tunnistajate suguvõsaga, kellest 10 inimest on koos elavad pereliikmed. Nakatunute seas on ka 4- ja 6- aastased lapsed.