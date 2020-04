USA president Donald Trump käis Valges Majas peetud pressikonverentsil välja mõned ideed, kuidas saaks ja võiks koroonaviirust ravida. Trumpi soovitused on aga nii mõnegi arstiteadlase hinnagul suisa eluohtlikud. Näiteks desovahendi süstimine, et see siis organismis viirust tapaks.