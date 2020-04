Majandus vajab ellu jäämiseks hädasti tuult tiibadesse. Valitsus on valmis mai keskel leevendama kaubanduse toimimise jaoks ülitähtsaid piiranguid juhul, kui COVID-19 viiruse levik on saadud kontrolli alla. Milliseks kujunevad töösuhted pärast koroonakriisi ja kuidas hindab ametiühing valitsuse majandusmeetmeid? Postimehe otsesaates on kell 11:20 Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson.