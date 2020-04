Kevadiste smuutidega peab olema ettevaatlik. Päris kõike rohelist ei maksa blenderis söögiks hekseldada. Üheks levinumaks veaks on näiteks rabarberilehtede kasutamine. Rabarberilehed on väga mürgised ja nende söömine lõppeb pika haiglaraviga. Küll on aga smuutisid, mis haiglasse ei vii ning panevad teie perel silmad särama.