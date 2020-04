Küllap on väikelaste vanematele hästi teada fakt, et koolieelsete lasteasutuste ehk siis lasteaiatöötajate palgad on kõikide paljatõusude varjus jäänud alati väga tagasihoidlikuks. See tähendab, et personali on lasteaedadesse raske leida ning ka seal hoida. Kuuldused palgakärpest muudaksid aga olukorra lasteaedades veelgi keerulisemaks.