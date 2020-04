Kui telekomifirmal on vajalik muul eesmärgil inimesele helistada, ei tähenda, et selle kõne sees võiks teha automaatselt ka uue müügipakkumise. Juhul, kui ta seda teeb, on kõne ikkagi müügikõne, isegi kui väidetakse vastupidist. Paar aastat tagasi leppisid sidefirmad kokku, et müügikõnesid klientidele enam ei tehta. Ühelt telekomi ettevõttelt kõne saanud inimene esitas andmekaitse inspektsioonile kaebuse, sest tema arvates tegi sidefirma talle müügikõne, ehkki ta oli varem märku andnud, et ei soovi selliseid kõnesid.