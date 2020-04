Riigikantselei kodulehel on kirjas, et strateegia esimese versiooni tutvustus COVID-19 kriisi valitsuskomisjonile on planeeritud aprilli keskpaigaks. Täna ei andnud strateegiadirektor veel konkreetset kuupäeva, mil tegevusplaan valitsusele esitatakse. «Selle strateegia puhul tuleb tähele panna seda, et tegemist ei ole klassikalise selge alguse ja lõpuga tegevuskavaga. Selles on hästi palju muutujaid, palju on vastuseta küsimusi seoses viiruse olemuse ja levikuga. Need määravad, milline saab olema strateegia käivitamine ja elluviimine,» selgitas Henry Kattago.