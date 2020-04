Viimase ööpäeva jooksul suri koroonaviiruse tõttu Alutaguse hooldekodu elanik, 83-aastane naine. Kokku on Eestis viiruse pärast surnud 25 inimest. Parem uudis on see, et viimane ööpäev tõi vaid 5 uut nakatunut.