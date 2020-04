Koroonaviirus ei ole veel taandunud. Aga me oleme tublid. Eesti on suutnud hoida viiruse leviku, võrreldes paljude teiste riikidega, võrdlemisi madalal. Koroonaviiruse eriolukord on Eestis tänaseks kestnud neli nädalat ja kriisikomisjon andis täna taas pressikonverentsi.