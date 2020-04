«Õhtu» Räppar Metsakutsu: kunstiinimesena olen ebakindlusega võidelnud põhimõtteliselt terve elu

Metsakutsu andis hiljuti välja uue loo "Ebakindluse kuningad", mille tagamaadest mees saates «Õhtu» rääkis. Lugu valmis tegelikult juba 2 kuud tagasi, aga selle temaatika langes täiesti ootamatult kokku praeguse karantiinieluga. Muu hulgas mainis mees, et on ise kunstiinimesena ebakindlusega maadelnud kogu elu ja jagas soovitusi, et kui kellelgi on vaimse tervisega seotud muresid, siis sellega peaks kindlasti tegelema ja abi paluma.