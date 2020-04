«Õhtu!» külalisena oma karantiinielust vestelnud Jan Uuspõld paljastas, et kunagise telesarja Wremja legendaarne tegelane Jaan Zorro on tõenäoliselt peagi laval tagasi. Uuspõllu sõnul käib stsenaristidega pidev vestlus ja kui raske aeg läbi, on Zorro valmis inimesi lõbustama.