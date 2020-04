Kuidas karantiini ajal kodus aega veeta? Kuidas teie pere lastel koduõpe läheb? Kas õpitakse ise või tuleb teil lastevanematel näpuga järge ajada? Või on õpetajad aktiivsed ja teevad videotunde? Igatahes kerge see pole ja üle 150 000 lapse, kes on sunnitud kodus õppima, üritavad igapäevaselt hakkama saada.