Tõnu Tammeri sõnul on statistiliselt küberkelmused viimase kuu jooksul vähenenud. «Aga kindlasti on teinud tõusu just COVID-teemalised õngitsused ja pahavara jagamised,» nentis ta. RIA hinnangul on toimunud kurjategijate «COVID-19 spetsialiseerumine». «Küberkuritegevuse märksõna täna on koroona. Näiteks seoses kaugtööga on inimestele hakatud pakkuma telefoni teel abi arvuti turvalisemaks muutmisel. Reeglina lõpeb see krüpteeritud andmetega või jäädakse ilma paroolidest ja krediitkaardi andmetest,» hoiatas Tammer.