«Õhtu!» saates jagas karantiininippe Epp Kärsin, kelle sõnul on praegune aeg ideaalne, et saada teada, millised on partneri salasoovid. Kärsini sõnul tuleks panna paika tegevuskalender, mille alusel kaaslased üksteist kordamööda hellitavad.