Koroonaviiruse tõttu on Eestis surnud 12 inimest, neist kümme haiglates ja kaks hooldekodus. Haiglaravi vajab 90 patsienti, 16 inimest on juhitaval hingamisel, haiglatest on välja kirjutatud 48 inimest. Ööpäevaga lisandus 103 positiivset viirusetesti. Saaremaal lisandus 43 positiivset, kokku seega koroonapositiivseid Saaremaal 359.