Valitsus peaks neljapäeval esitama riigikogule lisaeelarve, mis sisaldab koroonakriisist põhjustatud majanduslanguse leevendamise meetmeid. Lisaeelarve maht 2,5 miljardit eurot ning see sisaldab: elektri, diislikütuse ja maagaasi aktsiiside langetamist. Postimees täpsustas, et eelnõu esimene lugemine on plaanis 6. aprillil, teine 13. aprillil ning kolmas lugemine toimuks 15. või 16. aprillil.