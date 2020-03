Sünnipäevad on olnud ja on väga tähtis osa inimkultuurist. Tavaliselt tähistatakse sünnipäeva peoga, kuhu kutsutakse perekond, sugulased ning sõbrad. Praegu on aga eriline olukord ning suuri seltskondi ei soovitata kokku ajada. Tuntud õhtujuht Arlet Palmiste juhtis olude sunnil sünnipäevapidu interneti vahendusel.