Eestis on 640 koroonahaiget. 48 neist on haiglas, 10 hädalist vajab aga elamiseks hingamisaparaati. Kõige kriitilisem olukord koroonaviirusega on aga Saaremaal. Saaremaa asub Südamekodu nimeline hooldekodu, paraku on lausa 26 hooldekodu elanikku jäänud koroonasse. Ka kolm hooldekodu töötajat on koroonas.