Kuidas kodus passides mitte hulluks minna, kui väljaelamisvõimalused on viimseni lukus? Treener Egle Eller-Nabi leiab, et hullus olukorras päästab ainult liikumine. See tapab stressi, parandab vormi ja turgutab immuunsust ning igaüks saab seda kodust lahkumata teha.