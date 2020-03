Kokku on Eestis tehtud 8121 koroonaviiruse testi, millest 575 on osutunud positiivseks. 26. märtsi õhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 40 patsienti, neist seitse on intensiivravil ning kriitilises seisus. Haigusest on tervenenud 11 inimest ning surnud üks. 26. märtsil sai ka kinnitust kuues koroonajuhtum politseis, kui viirus tuvastati Rapla jaoskonna politseinikul.