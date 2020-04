Paljud inimesed on oma töö kaotanud ning tuleb uusi võimalusi otsida. Kas äri internetis võiks olla lahendus? Stuudios on Amazoni-miljonär Alvar Räägel ja koolitaja Mihkel Moosel. Räppar Metsakutsul on televaatajatele üks huvitav mäng ette valmistatud. Juttu tuleb uuest muusikast ja kodusest kulgemisest. Vaatajate soovil võitis väljakutse Jüri, kes tegi oma elu esimese videoblogi.