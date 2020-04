«Õhtu!» kutsub täna külla Uku Suviste, kes on alates neljapäevast katsetanud uut ja põnevat, eestlaste poolt välja töötatud meditatsiooniäppi, mis on jõudnud juba 3 miljoni inimeseni. Külla tuleb klaverivirtuoos Franz Tikerpuu, kes õppis pilli kuulmise järgi selgeks juba 4-aastasena. Robi ja Piret demonstreerivad netitrikke, mis on nii absurdsed kui ka ebavajalikud.