«Õhtu!» kutsub videosilla vahendusel täna külla Jan Uuspõllu, kes on karantiini ajal selgeks teinud endale noortekeskkonna TikTok ning meenutab koos saatejuhtidega hitt-seriaali «Wremja». Lisaks on saate meeskond üles otsinud kunagise noortalendi, kes eestlaste südamed tagurpidi rääkimisega vallutas. Vaatame, mis on temast kümme aasta hiljem saanud. Lisaks demonstreerivad Robi ja Jüri suurepäraseid ja elumuutvaid netitrikke.