26. märtsil vastas Reporteri otsesaates vaatajate küsimustele Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov. Alates 24. märtsist on Popov Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht, kelle ülesanne on koordineerida haiglate ravikorraldust üle Eesti. Dr Arkadi Popovi on usutles Reporteri toimetaja Siiri Ottender-Paasma.