Riigikogu rahanduskomisjon käsitles tänasel istungil majandusmeetmete paketti. Rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd märkis, et kavandatud abimeetmete esimene pakett on ajutise iseloomuga, et keerulised ajad üle elada ja pehmendada suuremaid kahjusid. «Peame läbi mõtlema pikemaajalise põhipaketi sisu, et kavandatud meetmete sisu oleks mõjus ja tulemuslik,» sõnas ta. Eesti majanduse väljavaadetest räägib Sõerd lähemalt Postimehe otsesaates kell 15:45.