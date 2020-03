Mark Alexander Ummelas on üks neist, kes jättis oma naabritele kirja, et on valmis neid aitama ja tema jäetud kiri ringleb juba päris mitu päeva sotsiaalmeedias ning on heaks eeskujuks ja julgustuseks ka teistele. «Õhtu!» saates rääkis Ummelas asjast lähemalt. Vaata järele!