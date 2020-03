Terviseamet ja valitsuse kriisikomisjon töötavad selle nimel, et tarnida Eestisse rohkem isikukaitsevahendeid. Eriolukorra tööde juhiks on määratud riigihalduse minister Jaak Aab, kes on Postimehe otsesaates kell 10:45. Saatejuht Toomas Kask.