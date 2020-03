Eestis on veel alles üksikud meistrimehed, kes oskavad puust paati õõnestada. Et eestlased on Euroopa liidus ainsad, kes sellise asjaga mõistavad tegeleda, siis antigi Unescole üle taotlus kanda ühepuupaadi tegemise oskus Euroopa kultuuripärandi nimekirja.