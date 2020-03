Reede hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 283 inimesel, võrreldes neljapäevasega lisandus 16 juhtu. Haiglas viibib koroona tõttu 10 inimest. Keegi neist intensiivravi ei vaja. Pressikonverentsil tõdeti, et isikukaitsevahendid nagu näomaskid on otsakorral. Erasektorist on ulatatud abikäsi ja miljonid maskid jõuaksid Eestisse loetud päevadega. Miks see nii juba olnud pole ja mis selle teostumist takistab?