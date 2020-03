Tänases saates on külas taroloog Iris Sepman, kellelt uurime, millal see õudne kriis läbi saab. Lisaks kutsume inimesi üles oma seisma jäänud arvutid koolilastele annetama ning Robert , Jüri ja Piret proovivad läbi, kas saavad saate eetrisse kui puudu on valgustaja, operaator ja režissöör.