Reporteri vaatajate küsimustele käis otsesaates vastamas Eesti panga president Madis Müller! Kas rahva raha on pankades ikka kaitstud? Mis saab kriisiajal Eesti riigieelarvest? Kui suurde miinusesse võime minna? Need on vaid üksikud küsimused, millele Madis Mülleril vastata tuli.