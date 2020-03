17. märtsi seisuga on Eestis koroonaviirus diagnoositud 225 inimesel ja see arv kindlasti veel tõuseb. Ka Terviseametis tuvastati koroonajuhtum. Nakatumine toimus teadaolevalt tööväliselt, tegemist ei olnud viiruseteemaga seotud inimesega. Maailmas on tuvastatud haigusjuhtude arv kerkinud üle 180 000. Surmajuhtumite arv on kerkinud maailmas üle 7000. Viiruse on seljatanud ca 80 000 inimest.