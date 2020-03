Valitsuse kommunikatsioonibüroost kinnitati Postimehele, et sotsiaalmeedias levivad kuuldused üldisest täielikust liikumiskeelust ei vasta tõele, küll on aga muud piirangud plaanis. Valitsus on piiranud saartele reisimist, taastanud piirikontrolli ja piiranud väliskodanike pääsemist Eestisse alates 16. märtsist.