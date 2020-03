Valitsuse otsusel on Eesti suursaared muust maailmast ära lõigatud. Politsei lubab saartele või sealt ära ainult need inimesed, kellel on selleks õigus. Nii võib näiteks homme Saaremaalt mandrile töölesõitja tabada end olukorrast, kus teda ei lubata praamile.