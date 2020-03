«Õhtu!» stuudios Madis Milling, räägime folkloristiga koroonanaljadest, teeme vürtsikilu- ja burgerilõhnaga küünlaid

Tänases «Õhtu!» saates: Teeme ise lõhnaküünlaid. Testime, kuidas lõhnab vürtsikilu-, burgeri- või parima sõbra lõhnaline küünal! Kas konservidest, mida on hea pikaks ajaks koju varuda, saab ka korraliku restoranieine? Proovime järele. Naljakaima video otsingud jätkuvad. Igal inimesel peaks kodus olema vähemalt ühe nädala söögivaru - uurime Madis Millingult, mida varuda, mida mitte. Koroonaepideemiast on saanud kogu maailmas peamine jutuaine. Ometi visatakse tõsise teema üle ka rohkelt nalja. Uurime folkloristilt, kuidas on eestlased nii kirjas kui pildis pandeemiale reageerinud.