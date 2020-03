«Õhtu!» uurme, kas kriis mõjutab ka multikategelasi, kuidas aitavad inimesed oma naabreid ja kuidas parim enne möödas asjadest süüa teha!

Tänases «Õhtu!» saates: Vaatame, millised on tänased parimad naljaklipid, mis võistlevad humoorikaima klipi auhinnale. Tuhandete eestlaste külmkapid on söögikraami täis varutud. Aga mida teha nende toitudega, mille parim enne on kohe möödas? Kutsume meisterkoka appi ja valmistame maailma isuäratavamaid võileibu! Kas kriis mõjutab ka multikategelasi? Uurime, kuidas läheb Vanamehel ja mida ta raske aja üleelamiseks teinud on. Praegu saame hoolivust näidata hea sõna ja tegudega! Uurime, kui paljud ja kuidas aitavad oma naabreid!