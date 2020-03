Riigikogu kogunes iganädalasele infotunnile, kus saab valitsuse ministritele küsimusi esitada. See on pea alati opositsiooni tähetund. Nüüd kulus aga üllatuseks lausa veerand tundi arutelule, kas riigikogu liige Marko Mihkelson tuleks koroonanakatajana hoopis koju saata. Koroonahirmu põhjustas see, et Marko Mihkelson saabus äsja Tenerifelt.