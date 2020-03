Terviseameti labor tuvastas kahel saarlasel ja ühel tallinlasel nakatumise koroonaviirusesse. Nii on Eestis praeguseks kokku registreeritud 16 nakatumise juhtu ja viiruse levik sunnib valitsust enam rakendama ennetavaid meetmeid. Peaminister Jüri Ratasel on plaanis teha valitsusele ettepanek, et riskide maandamiseks tuleks enam kui saja osalejaga üritused pigem ära jätta. Õppetöö koolides saab haridusministeeriumi hinnangul praegu tavapäraselt jätkuda.