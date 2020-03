Eestis on koroonasse nakatanuid juba 10. Haiglaravil on endiselt üks inimene, 9 on lubatud kodusele ravile. Koroonaviiruse pärast suleti Eestis ka esimene kool Kristiine Gümnaasium! Gustav Adolfi gümnaasium on samuti mures ja väidab, et kool ei saa kindlalt öelda, kas kõik riskipiirkonnast tulnud õpilased jäid ikka koju.